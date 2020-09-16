В нескольких российских регионах могут пройти акции протеста врачей

На них медицинские работники будут требовать от властей исполнить поручение президента выплатить надбавки, которые положены за работу с зараженными коронавирусом, пишет газета «КоммерсантЪ». Также протестующие будут требовать увеличения заработной платы и сокращения «формальных преград для получения страховых выплат по заболеваниям» медиков, рассказали изданию в профсоюзе врачей «Действие». По словами представителей организации, всероссийская акция протеста медработников готовится в конце сентября и начале октября в 15 городах. Уже удалось согласовать проведение акции в Сочи.
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