В нескольких российских регионах могут пройти акции протеста врачей

На них медицинские работники будут требовать от властей исполнить поручение президента выплатить надбавки, которые положены за работу с зараженными коронавирусом, пишет газета «КоммерсантЪ». Также протестующие будут требовать увеличения заработной платы и сокращения «формальных преград для получения страховых выплат по заболеваниям» медиков, рассказали изданию в профсоюзе врачей «Действие». По словами представителей организации, всероссийская акция протеста медработников готовится в конце сентября и начале октября в 15 городах. Уже удалось согласовать проведение акции в Сочи.