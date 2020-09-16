Администрация Геленджика ввела график подачи воды

Жители города получают ее 1,5 часа в сутки, пишет газета РБК. Жесткие ограничения установлены после того, как полностью высохло местное водохранилище. Район страдает от отсутствия дождей. Источники воды также обмелели в Новороссийске. Для решения этой проблемы, как пишет издание, власти решили производить питьевую воду через опреснение. Ограничения на подачу питьевой воды из-за жары и засухи вводили также в Анапе и Ейске.