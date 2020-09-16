Ученые опасаются за состояние еще нескольких хранилищ топлива в Норильске, где в мае произошла авария

Тогда из цистерны вылилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Глава Сибирского отделения Академии наук Валентин Пармон рассказал, что проверка обнаружила аномалии еще у двух хранилищ. Он также добавил, что у геофизиков есть достаточно аргументированная гипотеза относительно того, что произошло на ТЭЦ, передает агентство ТАСС. Ущерб от аварии, по оценке Росприроднадзора, составил почти 148 млрд. рублей. В компании «Норникель», которой принадлежит пострадавшая ТЭЦ, с такой суммой не согласны.