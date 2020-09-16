Ватикан настаивает на возвращении архиепископа Тадеуша Кондрусевича в Белоруссию

Ранее власти республики отказали во въезде главе белорусских католиков. Минск объявил недействительным паспорт Кондрусевича после того, как он выступил с призывом остановить насилие против участников акций протеста. В то же время архиепископ является гражданином Белоруссии. Между тем в Ватикане, как передает сайт белорусской Римско-католической церкви, дали понять, что Папа римский Франциск изучит возможность посетить республику.