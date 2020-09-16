Российское правительство планирует рассмотреть сегодня проект бюджета на ближайшие три года

А также повышение налога на доходы физических лиц для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год. С этой инициативой летом выступил президент Владимир Путин. По предварительным оценкам, эта мера даст бюджету порядка 60 млрд рублей. По словам Путина, средства направят на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.