Российское правительство планирует рассмотреть сегодня проект бюджета на ближайшие три года

А также повышение налога на доходы физических лиц для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год. С этой инициативой летом выступил президент Владимир Путин. По предварительным оценкам, эта мера даст бюджету порядка 60 млрд рублей. По словам Путина, средства направят на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.
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