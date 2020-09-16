Верховный суд России, как ожидается, обсудит сегодня вопрос о пересмотре дела Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева

Координатора и активиста «Левого фронта» в 2014 году приговорили к 4,5 годам колонии общего режима по обвинению в организации массовых беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года. Их адвокаты обратились к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву с ходатайством об отмене приговора в связи с решением Европейского суда по правам человека. В прошлом году ЕСПЧ взыскал с России в пользу Удальцова 9 тысяч евро компенсации, а в пользу Развозжаева — 11 тысяч евро. Страсбургский суд признал, что в отношении обоих заявителей были нарушены статьи Конвенции по защите прав человека.