Школьный автобус столкнулся с поездом в Новой Зеландии

По предварительным данным, пострадали не менее 40 человек. ЧП произошло возле города Палмерстон-Норт на севере страны. Шесть человек госпитализированы, по данным полиции серьезных травм школьники не получили. О причинах аварии не сообщается.
Самое обсуждаемое
В ЕС заявили о возможности создания глобального санкционного режима и присвоить ему имя Навального Произошедшее с ведущим российским оппозиционным политиком должно заставить страны ЕС перестать дискутировать и утвердить этот механизм, который будет аналогичен «акту Магнитского» в США, сказал глава внешнеполитической службы ЕС…
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…