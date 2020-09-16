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02:07, 16 сентября 2020

Американская певица Мадонна собирается снять автобиографический фильм

Она планирует также принять участие в написании сценария, говорится на ее сайте. Название ленты и примерная дата премьеры пока неизвестны. Соавтором певицы, как сообщается, станет Брук Бьюзи-Морио, известная как Диабло Коуди. В 2008 году она получила «Оскар» за сценарий к драме «Джуно».



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