Сотрудники силовых структур сорвали показ в Москве фильма в поддержку ЛГБТ— активистки Юлии Цветковой

За полтора часа до начала кинопоказа на место проведения сеанса приехали полицейские, рассказали интернет-изданию «Медиазона» организаторы. Силовики потребовали отменить мероприятие, сославшись на анонимную жалобу. Теперь фильму Vulva 3.0 предстоит экспертиза на наличие откровенных сцен. Сама картина посвящена проблемам отношения в обществе к женскому телу. Юлия Цветкова, в поддержку которой планировался сеанс, является активисткой из Комсомольска-на-Амуре, которую обвиняют в распространении порнографии из-за рисунков женского тела в социальных сетях.