Расходы российского бюджета из-за коронавируса планируют покрыть резким ростом акциза на сигареты

Министерство финансов предлагает поднять его в следующем году сразу на 20%, пишет газета РБК со ссылкой на проект поправок, который подготовило ведомство. Этот документ, по информации издания, уже одобрила комиссия по законопроектной деятельности. Текущая версия Налогового кодекса уже предусматривает, что в следующем году ставки акцизов на сигареты, табачную и никотиносодержащую продукцию, а также электронные сигареты должны вырасти, но всего на 4%. По мнению производителей, резкое повышение акцизов приведет к тому, что средняя цена на пачку сигарет составит порядка 140 руб. А также спровоцирует рост контрафакта до 30%.