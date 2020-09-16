Болгарская прокуратура установила имена россиян, которых обвиняют в покушении на бизнесмена Емельяна Гебрева

В ведомстве говорят, что обновленные данные внесут в базу Интерпола и дополнят европейские ордера на арест. Установить местонахождение подозреваемых пока не удалось. Ранее интернет-издание The Insider писало, что к покушению на болгарского торговца оружием может быть причастна российская военная разведка. В Москве это отрицали. Емельян Гебрев был госпитализирован больше 5 лет назад вместе со своим сыном и одним из сотрудников. По версии следствия, их отравили нервно-паралитическим веществом семейства «Новичок».