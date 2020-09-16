Новые санкции Евросоюза, которые предлагается назвать в честь Алексея Навального, еще находятся в разработке

Об этом агентству РИА Новости сказал представитель Брюсселя. С предложением обсудить создание нового перечня запретительных мер за нарушение прав человека выступил на сессии Европарламента верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. По его мнению, отравление одного из ведущих российских оппозиционных политиков, должно заставить страны Евросоюза перестать дискутировать и утвердить такой же санкционный механизм, который будет аналогичен «акту Магнитского» в США. Кремль какую-либо причастность к отравлению Навального отрицает. Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне призвал германского коллегу Хайко Мааса отказаться от дальнейшей политизации ситуации вокруг оппозиционера.