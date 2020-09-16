Z Архив новостей новости
5 1 6 259
02:05, 16 сентября 2020

Новые санкции Евросоюза, которые предлагается назвать в честь Алексея Навального, еще находятся в разработке

Об этом агентству РИА Новости сказал представитель Брюсселя. С предложением обсудить создание нового перечня запретительных мер за нарушение прав человека выступил на сессии Европарламента верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. По его мнению, отравление одного из ведущих российских оппозиционных политиков, должно заставить страны Евросоюза перестать дискутировать и утвердить такой же санкционный механизм, который будет аналогичен «акту Магнитского» в США. Кремль какую-либо причастность к отравлению Навального отрицает. Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне призвал германского коллегу Хайко Мааса отказаться от дальнейшей политизации ситуации вокруг оппозиционера.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Россия призывает отказаться от дальнейшей политизации ситуации с Алексеем Навальным Об этом сказал глава МИДа Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с германским коллегой Хайко Маасом…

5 67 6 5836
Новости

В ЕС заявили о возможности создания глобального санкционного режима и присвоить ему имя Навального Произошедшее с ведущим российским оппозиционным политиком должно заставить страны ЕС перестать дискутировать и утвердить этот механизм, который будет аналогичен «акту Магнитского» в США, сказал глава внешнеполитической службы ЕС…

5 80 6 7986
Новости

Глава СВР России Сергей Нарышкин утверждает, что все запасы «Новичка» на территории РФ были уничтожены Это зафиксировано в установленном порядке…

5 94 6 12482
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Всё больше смахивает на подбрасывание наркотиков Голунову Берлин отныне со своей стороны обязан доказать не только состав, но и происхождение веществ. Обязан. Бремя доказательств после «официализации» первой версии на нем…

5 317 6 44730 10.09
Новости

Москва призывает отказаться от дальнейшей политизации ситуации с Алексеем Навальным Об этом сказал глава МИДа Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с германским коллегой Хайко Маасом…

5 45 6 6394
Блоги

+ Обращение Светланы Тихановской к россиянам Обращение Светланы Тихановской к россиянам Ни на каком этапе это не было борьбой с Россией. И, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное…

5 273 6 41317 09.09
8читать ;смотреть
Блоги

Заявление МИД России о ситуации вокруг А.Навального Развёрнутая массированная дезинформационная кампания явно свидетельствует о том, что основную задачу её инициаторы видят не в заботе о здоровье А.Навального, а в мобилизации санкционных настроений…

5 248 6 37315 09.09
Новости

фото: SERGEI ILNITSKY/ ТАСС Первая запись Навального, сделанная после выхода из комы, набрала за несколько часов более миллиона лайков Находящийся после отравления в бердлинской клинике Шарите политик написал, что все еще почти ничего не умеет, но вчера смог целый день дышать сам…

5 61 6 9617
Голосование
Вам жаль Михаила Ефремова?
5 120 6 19540 13.09
Новости

Евросоюз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, заявил глава европейской дипломатии По его словам, Европа считает выборы 9-го августа сфальсифицированными и называет лучшим решением ситуации новые президентские выборы под эгидой ОБСЕ…

5 52 6 8510
Блоги

+ Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля Фильм рассказывает о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году…

5 42 6 7973 12.09
8читать ;смотреть
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Никакие фальсификации не сработали: у «Яблока» 47 депутатов Наши депутаты избирались для того, чтобы защищать жителей российских городов и поселков от произвола местных властей, от арестов, от завышенной квартплаты, от зарвавшихся чиновников…

5 40 6 7772 15.09
Блоги

Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…

5 61 6 12165 11.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Мой ответ Светлане Алексиевич Прекратите разжигать ненависть к России. Лучше — покаяться в русофобии. Тогда наш диалог становится возможным…

5 338 6 68515 11.09
Блоги

+ Доследственная проверка в связи с госпитализацией Навального продолжается 03:05 Доследственная проверка в связи с госпитализацией Навального продолжается Сообщение Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу…

5 41 6 8619 11.09
8читать ;смотреть
Блоги

Илья Яшин политик

+ Жить в Москве опасно Жить в Москве опасно В нашем городе постоянно что-то взрывается и ломается. Вылетают металлические люки. Отваливаются балконы. Дороги превращаются в реки. Автомобильных тоннели заливают потоки грязи…

5 24 6 5291 15.09
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Прокуратура Болгарии назвала настоящие имена трех россиян, обвиняемых в отравлении предпринимателя Гебрева в 2015 году Ранее их установили Инсайдер и Bellingcat…

5 16 6 16213
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Феноменальная способность – как на всей планете Кремль умеет найти самые пахучие фекалии и в эти пахучие фекалии завалиться…

5 59 6 145658 09.09
#слушать 50:09 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Вам жаль Михаила Ефремова?
5 121 6 19554 13.09
Блоги

+ Максим Галкин: Перехват. Лукашенко и Путин Максим Галкин: Перехват. Лукашенко и Путин -Путин: А вы не задумывались, зачем люди вышли?
-Лукашенко: Как зачем? Поздравить меня хотят…

5 94 6 185649 10.09
Блоги

Михаил Козырев журналист

Расправа над Ефремовым. Обращение к лицемерным «праведникам» Ни разу за руль не садились бухие?! Не верю. Ни одному из вас не верю. Кто-то после пары бокалов шампанского, кто-то после пары рюмок водки, все садились за руль. Все отмазывались несколькими купюрами в лапу тормознувшему гаишнику…

5 301 6 130650 10.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8746890
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4634062

Сегодня в эфире