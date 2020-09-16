Семья актера Михаила Ефремова еще не заключила соглашение с новым адвокатом

Об этом агентству ТАСС рассказал источник, знакомый с ситуацией. Накануне стало известно, что интересы артиста будет теперь представлять Роман Филиппов. Ранее Ефремов отказался продолжать работу с адвокатом Эльманом Пашаевым который защищал его на процессе по делу о ДТП со смертельным исходом. О Филиппове, в частности, известно, что адвокатский статус он получил 6 лет назад. Агентство РИА Новости передает, что также защитник является профессиональным спортсменом, неоднократно выигрывал чемпионаты России, Европы и мира по армрестлингу.
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