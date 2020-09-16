Еще две арабские страны, как утверждает газета Jerusalem Post, могут объявить о нормализации отношений с Израилем

Это Оман и, возможно, Саудовская Аравия, рассказали изданию источники в дипломатических кругах. Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписал в Вашингтоне соглашение об установлении дипломатических отношений с ОАЭ и Бахрейном. Они стали третьей и четвертой после Египта и Иордании арабскими странами, которые признали Израиль. Тем временем президент США Дональд Трамп ожидает, что к таким соглашениям присоединятся еще до 9 стран.
Самое обсуждаемое
В ЕС заявили о возможности создания глобального санкционного режима и присвоить ему имя Навального Произошедшее с ведущим российским оппозиционным политиком должно заставить страны ЕС перестать дискутировать и утвердить этот механизм, который будет аналогичен «акту Магнитского» в США, сказал глава внешнеполитической службы ЕС…
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…