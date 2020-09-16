В Госдуму внесен законопроект о внесудебной блокировке интернет-ресурсов, которые признали экстремистскими

Авторами инициативы стали законодательное собрание Башкирии и депутат Госдумы от «Единой России» Рамзил Ишсарин. В тексте документа говориться, что признавать публикацию в интернете экстремистской предлагается на основании заключения эксперта. Сейчас в России действует судебный порядок блокировки экстремистских материалов. Авторы нового законопроекта считают такую норму неэффективной.