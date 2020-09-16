Семь человек были задержаны у администрации президента России на акции в поддержку протестующих в Белоруссии

Часть задержанных участвовала в одиночных пикетах. В том числе выступали против предоставления Минску кредита в 1,5 млрд. долларов, о чем договорились белорусский и российский президенты в понедельник. Поздно вечером задержанных отпустили из ОВД «Китай-город» с обязательством о явке, пишет интернет-издание «МБХ.Медиа». Их обвиняют в нарушении порядка проведения акции.
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