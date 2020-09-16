Верховный суд Карелии должен рассмотреть сегодня жалобы на приговор главе местного «Мемориала» Юрию Дмитриеву

Историка приговорили к 3,5 годам колонии по обвинению в насилии над приемной дочерью. По словам адвоката Дмитриева Виктора Ануфриева, на заседании должны рассмотреть три жалобы: гособвинения, защиты и потерпевшей стороны. Само рассмотрение будет проходить в закрытом режиме. Защита просит полностью оправдать историка, представитель потерпевшей стороны считает приговор слишком мягким.