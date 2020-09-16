Верховный суд Карелии должен рассмотреть сегодня жалобы на приговор главе местного «Мемориала» Юрию Дмитриеву

Историка приговорили к 3,5 годам колонии по обвинению в насилии над приемной дочерью. По словам адвоката Дмитриева Виктора Ануфриева, на заседании должны рассмотреть три жалобы: гособвинения, защиты и потерпевшей стороны. Само рассмотрение будет проходить в закрытом режиме. Защита просит полностью оправдать историка, представитель потерпевшей стороны считает приговор слишком мягким.
Самое обсуждаемое
В ЕС заявили о возможности создания глобального санкционного режима и присвоить ему имя Навального Произошедшее с ведущим российским оппозиционным политиком должно заставить страны ЕС перестать дискутировать и утвердить этот механизм, который будет аналогичен «акту Магнитского» в США, сказал глава внешнеполитической службы ЕС…
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…