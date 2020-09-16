На Украине стартуют очередные военные учения НАТО

В них примут участием 4 000 военных из десяти стран, сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.

Во Львовской области сегодня начнутся военные учения Rapid Trident-2020.

На территории центрального военного городка Международного центра миротворчества и безопасности Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоится торжественная церемония подъема флагов Украины и Соединенных Штатов Америки, которая ознаменует старт масштабных международных военных учений – говорится в сообщении.

В Минобороны Украины также добавили, что с 16 по 25 сентября в области будут находиться около 4 000 военных. Во время занятий на учебных участках будет использоваться бронетехника и пройдут учебные стрельбы из стрелкового оружия, а также будут осуществляться полеты вертолетов армейской авиации.

Ранее стало известно о начале военных учениях России и Беларуси под названием «Славянское братство». Они стартовали 14 сентября. По данным российского военного ведомства, в Беларусь отправились псковские десантники.