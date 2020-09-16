Болгария объявила настоящие имена троих россиян, участвовавших в отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева

Их фамилии внесены в список международного розыска по линии Интерпола. По данным расследовательской группы Bellingcat эти люди напрямую связаны с российскими спецслужбами.

Городская прокуратура Софии объявила о международном розыске ранее известных под вымышленными именами граждан России. Теперь в соответствующие европейские ордера на арест и запросы об экстрадиции или задержании внесены изменения с учетом дополнительно установленных данных – интернет-издание The Insider и группа Bellingcat ранее выяснили, что один из ключевых участников группы предполагаемых сотрудников ГРУ, участвовавшей в покушении на Гебрева в Болгарии, известный под именем Георгий Горшков, в действительности является Егором Гордиенко, ранее работавшим под дипломатическим прикрытием в российском представительстве при ВТО в Женеве. Этот человек, вероятно, использовал дипломатический багаж для транспортировки отравляющих веществ. Теперь в списках интерпола он значится под своим именем, как и его вероятные соучастники – Сергей Лютенко и Денис Сергеев. Болгарская прокуратура отмечает, что существует препятствие для задержания и выдачи этих лиц, поскольку законы России запрещают экстрадицию ее граждан.

По сведениям интернет-издания The Insider Егор Гордиенко, принимавший участие в покушении на болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева ранее был задействован в спецоперациях вместе с участниками отравления Сергея Скрипаля.