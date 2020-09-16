Постпредство России при ЕС задало депутатам Европарламента и институтам ЕС девять вопросов по делу Алексея Навального

Постпредство России при Евросоюзе задало депутатам Европарламента и институтам ЕС девять вопросов по делу Алексея Навального. В них указано на ключевые нестыковки версии о его отравлении и попыток Запада возложить ответственность за случившееся на Москву. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте российской миссии.

Постпредство, в частности, интересуется, «есть ли хоть какой-то рациональный смысл для российских властей в отравлении Алексея Навального боевым нервно-паралитическим веществом, подпадающим под Конвенцию о запрещении химического оружия, в российском городе с населением в полмиллиона человек, чтобы затем приложить максимальные усилия для его спасения и отправки на лечение в Германию, чтобы там этот «Новичок» был выявлен?

Какой смысл российским властям травить Навального, принимая во внимание, что уровень его популярности, согласно последнему опросу Левада-центра, едва ли достигает 2%.

Почему власти Германии проявляют такое сопротивление в ответ на просьбу предоставить компетентным органам Российской Федерации результаты токсикологических анализов, проведенных в специализированной лаборатории Вооруженных сил Германии, или просто опубликовать их, если Берлин настолько уверен, что Навальный был отравлен?

Почему [Запад] постоянно заявляет, что только СССР и Россия вели разработку нервно-паралитических веществ, относящихся к группе «Новичок», забывая, что на протяжении многих лет специалисты государств НАТО создавали и совершенствовали вещества этой группы?»

Ранее сегодня стало известно, что Евросоюз может ввести санкционный режим имени Алексея Навального за нарушение прав человека, по аналогии с «актом Магнитского» в США. Об этом сказал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель:

«С тех пор как я вступил в должность, я веду работу по созданию общего режима санкций за нарушение прав человека. Обсуждение еще продолжается, пишутся соответствующие тексты. То, что произошло с Навальным, должно заставить страны Евросоюза перестать дискутировать и наконец утвердить этот механизм, который будет аналогичен американскому «акту Магнитского». Его следует назвать в честь Навального. Тогда его имя в будущем будет ассоциироваться с санкциями Евросоюза против тех, кто нарушает права человека. Несомненно, отравление Навального будет иметь последствия для наших отношений с Россией, и мы обсудим этот вопрос на встрече министров иностранных дел».

При этом Жозеп Боррель подчеркнул, что институты Евросоюза не имеют полномочий остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» в качестве санкций.