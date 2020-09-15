Тель-Авив приостанавливает реализацию плана аннексии части западного берега реки Иордан как минимум на четыре года

Тель-Авив приостанавливает реализацию плана аннексии части территории Западного берега реки Иордан как минимум на четыре года. Это следует из договора о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, сообщают израильские СМИ. Выступая на церемонии подписания договора, которая состоялась этим вечером в Вашингтоне, министр иностранных дел Королевства Абдулла бин Зайед аль-Нахайян сказал, что принимает участие в этом событии, «чтобы протянуть руку мира и обрести мир». Глава МИД Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид аз-Заяни, подписавший аналогичное соглашение, в свою очередь подчеркнул необходимость урегулирования палестино-израильского конфликта на основе создания двух государств.

Ранее палестинцы раскритиковали решение Эмиратов нормализовать отношения с Израилем и назвали такой поступок «предательством». Они также приняли решение отозвать своего посла из Абу-Даби.

Во время проходящей в Белом доме церемонии палестинские радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по израильской территории, одна из них была перехвачена системой ПВО, сообщила Армия обороны Израиля. По данным радио «Кан», в результате обстрелов легкие ранения получили двое израильтян в Ашдоде.