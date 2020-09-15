Прокуратура Болгарии уточнила запрос на объявление в международный розыск по линии Интерпола трех сотрудников ГРУ, подозреваемых в покушении на бизнесмена Емельяна Гебрева. Ранее ведомство выдвинуло заочные обвинения в отравлении Сергею Павлову, Сергею Федотову и Георгию Горшкову — именно под такими именами предполагаемые сотрудники российских спецслужб въезжали в Болгарию. Теперь же эти данные дополнены их настоящими именами. Как сообщается на сайте прокуратуры, с учетом собранной дополнительной информации, их зовут Сергей Лютенко, Денис Сергеев и Егор Гордиенко.

Болгарский оружейник Емельян Гебрев, его сын и директор его компании «ЕМКО» были госпитализированы в апреле 2015 года. У них диагностировали «острую интоксикацию», характерную для веществ класса «Новичок». Летом 2016-го расследование было прекращено, поскольку следствию не удалось найти причастных к покушению, однако спустя два года его возобновили после письма Гебрева генпрокурору. Предприниматель провел параллели с делом Скрипалей. Он связал покушение с поставками его компанией оружия Украине. Позже The Insider, Bellingcat и Der Spiegel сообщили, что согласно их информации, в покушении участвовали восемь сотрудников ГРУ.