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23:02, 15 сентября 2020

Прокуратура Болгарии уточнила запрос на объявление в международный розыск по линии Интерпола трех сотрудников ГРУ

Прокуратура Болгарии уточнила запрос на объявление в международный розыск по линии Интерпола трех сотрудников ГРУ, подозреваемых в покушении на бизнесмена Емельяна Гебрева. Ранее ведомство выдвинуло заочные обвинения в отравлении Сергею Павлову, Сергею Федотову и Георгию Горшкову — именно под такими именами предполагаемые сотрудники российских спецслужб въезжали в Болгарию. Теперь же эти данные дополнены их настоящими именами. Как сообщается на сайте прокуратуры, с учетом собранной дополнительной информации, их зовут Сергей Лютенко, Денис Сергеев и Егор Гордиенко.

Болгарский оружейник Емельян Гебрев, его сын и директор его компании «ЕМКО» были госпитализированы в апреле 2015 года. У них диагностировали «острую интоксикацию», характерную для веществ класса «Новичок». Летом 2016-го расследование было прекращено, поскольку следствию не удалось найти причастных к покушению, однако спустя два года его возобновили после письма Гебрева генпрокурору. Предприниматель провел параллели с делом Скрипалей. Он связал покушение с поставками его компанией оружия Украине. Позже The Insider, Bellingcat и Der Spiegel сообщили, что согласно их информации, в покушении участвовали восемь сотрудников ГРУ.



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