Суд оштрафовал на 10 тысяч рублей участника пикета в поддержку фигурантов петербургского дела «Сети»* Артема Селехова

Мещанский суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей участника пикета в поддержку фигурантов петербургского дела «Сети»* Артема Селехова. Его признали виновным в нарушении порядка проведения акции, сообщил интернет-изданию «МБХ медиа» адвокат правозащитного проекта «Апология протеста» Мансур Гильманов.

Активисты провели серию пикетов 22 июня у здания ФСБ. Полиция тогда задержала более 25 человек. Ранее сегодня суд приговорил фигурантов дела «Сети»* Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова к 5,5 и 7 годам колонии соответственно, признав их виновными по статье об участии в деятельности террористического сообщества.

* — деятельность организации запрещена на территории РФ