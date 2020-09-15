Зеленский сообщил о готовности всех лидеров стран «нормандского формата» по ситуации в Донбассе к новому саммиту

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности всех лидеров стран «нормандского формата» по урегулированию ситуации в Донбассе к новому саммиту. Об этом украинский лидер заявил на совместной пресс-конференции в Вене с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом. Зеленский также отметил, что о восстановлении отношений между Россией и Украиной говорить пока рано, но страны уже начали говорить. Следствием этих усилий стал, в частности, режим тишины в Донбассе, возвращение домой 140 украинцев. «Я считаю, что это и есть начало диалога. А по поводу «отношений» нам, мне кажется, еще очень и очень рано говорить», – подчеркнул Зеленский.