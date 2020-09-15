Старый город Иерусалима и мэрию Тель-Авива подсветили в цвета флагов Израиля, США, ОАЭ и Бахрейна

Старый город Иерусалима и мэрию Тель-Авива подсветили в цвета флагов Израиля, США, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна. На здание муниципалитета Тель-Авива проецируется слово «мир» на иврите, арабском и английском в честь подписания в Вашингтоне соглашений о примирении между еврейским государством и двумя арабскими странами, сообщает газета «Таймс оф Исраэл».

В исторической церемонии приняли участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни, а также президент США Дональд Трамп. Глава израильского кабмина назвал примирение «поворотным моментом в истории», который «поможет раз и навсегда положить

конец арабо-израильскому конфликту».

Во время его выступления палестинские радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по израильской территории, одна из них была перехвачена системой ПВО, сообщила Армия обороны Израиля. По данным радио «Кан», в результате обстрелов легкие ранения получили двое израильтян в Ашдоде.