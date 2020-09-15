Российский и грузинский футбольные клубы впервые за долгие годы встретятся в матче Еврокубка

Завтра в Тбилиси прилетает команда московского «Динамо». В тот же вечер футболисты проведут тренировку и пресс-конференцию, а 17 сентября состоится матч Лиги Европы между москвичами и тбилисским «Локомотивом».

Во время всех предстоящих мероприятий будут выполняться требования карантина, — рассказал «Эху Москвы» грузинский журналист Тенгиз Пачкория

Российские и грузинские команды пересекались в еврокубковых матчах плей-оф лишь в конце 90-х. Московский «Торпедо» встречался с тбилисским «Динамо». После российско-грузинского конфликта 2008 года в УЕФА решили разводить при жеребьевках команды двух стран. Формально это ограничение было снято еще в 2014 году, однако лишь этим летом УЕФА объявила, что больше не будет этого делать.