Россия призывает отказаться от дальнейшей политизации ситуации с Алексеем Навальным

Об этом сказал глава МИДа Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с германским коллегой Хайко Маасом. По словам российского министра, в Москве продолжают ожидать реакции на запрос генпрокуратуры о правовой помощи по этому делу. В то же время он вновь подтвердил готовность российской стороны к сотрудничеству по этому вопросу.

Ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о намерении Евросоюза создать санкционный режим за нарушения прав человека и назвать его именем Алексея Навального по аналогии со Списком Магнитского.

Издание New York Times со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник в органах безопасности Германии сообщило, что ведущий российский оппозиционный политик намерен после выздоровления вернуться в Россию и продолжить свою деятельность.

Писатель Дмитрий Быков в эфире «Эха Москвы» сказал, что, никто не сомневался, что Алексей Навальный вернется на родину, но ему надо вести себя осторожнее.

Сегодня Навальный опубликовал в инстаграме первую запись после выхода из комы. Он написал, что все еще почти ничего не умеет, но уже смог целый день дышать сам, без посторонней помощи. На фото он сидит на больничной койке в окружении членов семьи. Всего за несколько часов эта публикация набрала более 1 миллиона 200 тысяч отметок «нравится».

Накануне берлинская клиника «Шарите», в которой Навальный находится после отравления нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», сообщила, что политик отключен от аппарата искусственной вентиляции легких.