Израиль заключил соглашение о нормализации отношений и установлении дипсвязей с Бахрейном и ОАЭ

Израиль заключил соглашение о нормализации отношений и установлении дипломатических связей с Бахрейном и Объединенными арабскими эмиратами. Церемония подписания состоялась в Соединенных Штатах.

Свои подписи под соответствующим документом в Вашингтоне в присутствии главы Белого дома главы и нескольких десятков приглашенных гостей поставили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр иностранных дел Эмиратов Абдалла бен Зейд аль-Нахайян и глава МИД Бахрейна Абдель Латыф аз-Зайяни. Соглашения были подписаны в рамках ранее составленного при посредничестве США Авраамского договора. Израильская пресса отмечает, что это событие имеет принципиальное значение как для Израиля, так и для всего ближневосточного региона. Начало диалогу было положено в ходе первого ближневосточного турне Дональда Трампа, когда его администрация вышла с предложением о заключении соглашения в опоре на принципы «Мир в обмен на мир и экономическую пользу» и «нулевая толерантность к радикализму». Год назад соглашение с Бахрейном, которое называли «сделкой века», презентовал советник Трампа Джаред Кушнер. Сегодня американский президент заявил, что вслед за Бахрейном и ОАЭ нормализовать отношения с еврейским государством в скором времени могут еще несколько арабских стран, что существенно повлияет на экономику и безопасность ближневосточного региона.

До настоящего времени государство Израиль было признан лишь двумя арабскими странами – Египтом и Иорданией.