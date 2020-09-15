В штаб-квартире Apple проходит ежегодная презентация новинок компании

В штаб-квартире американской корпорации Apple в городе Купертино проходит ежегодная презентация новинок компании. Впервые с 2012 года не представлена новая модель айфона. На этот раз компания сосредоточилась на двух продуктах – часах Apple-watch и планшете айпед.
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