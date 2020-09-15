СК завершил расследование уголовного дела, связанного с пожаром в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, связанного с пожаром в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Речь идет о бывшем гендиректоре Кемеровского кондитерского комбината Вячеславе Вишневском, которому инкриминируют дачу взяток в размере 7 миллионов рублей.

По версии следствия, деньги, заплаченные начальнику инспекции Госстройнадзора позволили переделать комбинат в торговый центр без разрешения на строительство и в нарушение правил пожарной безопасности.

Как сообщается на сайте Следственного комитета, дело направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Напомню, во время пожара в «Зимней вишне» в 2018 году погибли 60 человек, в том числе 37 детей.