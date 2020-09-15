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21:34, 15 сентября 2020

Арестованный за мошенничество на 700 млн руб. чиновник потратил половину суммы на получение должности в мэрии Москвы

Арестованный за мошенничество на 700 миллионов рублей чиновник из Ленобласти признался, что потратил половину этой суммы на получение должности в мэрии Москвы. Оставшиеся деньги он обналичил. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу администрации Выборгского района.

Александр Балучевский был арестован накануне и в тот же день уволен с должности председателя Комитета финансов района накануне в связи с утратой доверия. Он признал себя виновным.

Ранее он докладывал, что бюджет Выборга на этот год составляет 712 миллионов рублей. Таким образом вмененная ему сумма хищения равна годовому бюджету города.



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