Арестованный за мошенничество на 700 млн руб. чиновник потратил половину суммы на получение должности в мэрии Москвы

Арестованный за мошенничество на 700 миллионов рублей чиновник из Ленобласти признался, что потратил половину этой суммы на получение должности в мэрии Москвы. Оставшиеся деньги он обналичил. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу администрации Выборгского района.

Александр Балучевский был арестован накануне и в тот же день уволен с должности председателя Комитета финансов района накануне в связи с утратой доверия. Он признал себя виновным.

Ранее он докладывал, что бюджет Выборга на этот год составляет 712 миллионов рублей. Таким образом вмененная ему сумма хищения равна годовому бюджету города.