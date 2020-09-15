«Джерузалем Пост»: Оман собирается объявить о нормализации отношений с Израилем

Издание «Джерузалем Пост» сообщает, что Оман собирается объявить о нормализации отношений с Израилем. Несколько дипломатических источников намекнули, что султан Омана может сообщить об этом в ближайшее время.

Кроме того, газета предполагает, что Саудовская Аравия рассматривает возможность потепления отношений с еврейским государством, хотя публично саудовские лидеры говорили, что не готовы к полной нормализации. В то же время Эр-Рияд в минувшем августе впервые предоставил свое воздушное пространство для авиарейса между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Этим вечером в Вашингтоне состоялась историческая церемония подписания соглашений о нормализации дипломатических отношений между Эмиратами, Бахрейном и Израилем.