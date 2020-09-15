Европейский суд по правам человека оштрафовал Россию по делу об изъятии земли в Сочи перед Олимпиадой

По этому решению государство должно выплатить 5 тысяч 200 евро жительнице Сочи Нине Беловой, — сообщается на сайте ЕСПЧ.

В 2012 году Росимущество отсудило у женщины земельный участок, чтобы построить пятизвездочный отель для членов Олимпийского комитета. Дело дошло до Верховного суда РФ, который постановил, что женщина недобросовестно приобрела землю и аннулировал право собственности . Белова просила ЕСПЧ признать незаконным изъятие земли.