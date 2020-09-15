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21:04, 15 сентября 2020

В Госдуму внесен законопроект, разрешающий досудебную блокировку сайтов из-за экстремизма

Документ опубликован в базе данных парламента. В нем предлагается внести изменения в закон об информации и разрешить Роскомнадзору внести сайт в реестр запрещенных лишь на основании заключения эксперта.
Сейчас это можно сделать только по решению суда или по запросу генпрокурора или его заместителей. Авторы документа – заксобрание Башкирии и депутат-"единоросс" Рамзил Иштарин считают такой порядок неэффективным, поскольку с момента обнаружения ресурса правоохранительными органами до блокировки проходит много времени и это позволяет вербовщикам продолжать безнаказанно осуществлять противоправную деятельность и создавать зеркала своих сайтов.



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