В Госдуму внесен законопроект, разрешающий досудебную блокировку сайтов из-за экстремизма

Документ опубликован в базе данных парламента. В нем предлагается внести изменения в закон об информации и разрешить Роскомнадзору внести сайт в реестр запрещенных лишь на основании заключения эксперта.

Сейчас это можно сделать только по решению суда или по запросу генпрокурора или его заместителей. Авторы документа – заксобрание Башкирии и депутат-"единоросс" Рамзил Иштарин считают такой порядок неэффективным, поскольку с момента обнаружения ресурса правоохранительными органами до блокировки проходит много времени и это позволяет вербовщикам продолжать безнаказанно осуществлять противоправную деятельность и создавать зеркала своих сайтов.