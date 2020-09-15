Правительство Испании приняло Закон демократической памяти

Он призван поставить под запрет «любые попытки оправдывать или восхвалять франкистскую диктатуру 1936-1975 годов и ее деятелей», сообщила Вице-премьер Испании Кармен Кальво: «Испанская демократия не может себе позволить дальше жить без такого закона. Необходимо восстановление справедливости для наших соотечественников – жертв режима Франко, которые в трудные моменты истории боролись с фашизмом и погибли – в тюрьмах, в изгнании… Демократия не может их забыть. Мы должны опознать всех, кто до сих пор находится в братских могилах, мы понимаем те страдания, которые семьям этих людей принесла диктатура».

Новое законодательство впервые в Испании официально осуждает режим генерала Франко и запрещает общественные организации с франкистскими названиями. Правительство планирует также составить списки всех жертв диктатуры и идентифицировать останки этих жертв в братских могилах. Будут ликвидированы судебные приговоры эпохи Франко.