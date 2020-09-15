Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн подписали договор о нормализации дипломатических отношений с Израилем

Историческая церемония состоялась этим вечером в Вашингтоне в присутствии президента США Дональда Трампа. Подписи под документом поставили премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и главы МИДов двух других стран.

Израиль и Эмираты договорились о полной нормализации отношений в августе. Позже об этом также заявил Бахрейн.

Сегодня в преддверии церемонии американский лидер заявил, что их примеру могут последовать еще пять арабских стран, но отказался их назвать. До настоящего момента государство Израиль признавали только две арабские страны – Египет и Иордания.

В то же время палестинское руководство объявило о своем решительном неприятии и осуждении этих соглашений.