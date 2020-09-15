По мнению сенатора Джабарова, вряд ли Европе удастся создать «список Навального» для введения новых санкций против РФ

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что вряд ли Европе удастся создать «список Навального» для введения новых санкций против России. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Что касается так называемого «списка Навального», который хотят сделать, мне вообще не понятно, на основе чего они этот список пытаются составить. Я думаю, что в этот раз это не пройдет, потому что в Европе зреют настроения, которые против того, чтобы ограничивать Россию. Потому что Россия и Европа тесно взаимосвязаны с точки зрения экономических и культурных связей. И я не думаю, что этот список получит какого-то развития», – сказал он.

В.Джабаров считает, чтобы выдвинуть обвинение против России в отношении отравления А.Навального «Новичком», необходимо «предоставить медицинские документы», «результаты исследования» российским врачам, и сравнить анализы, проведенные российскими и немецкими медиками. «А нас почему-то адресуют в ОСХО. И поэтому складывается такое впечатление, что результаты исследования истинные никого не интересуют. Вот есть сценарий — обвинить Россию, составить «список», и ввести санкции. Это такая мощная игра, которая была задумана давно, судя потому, как быстро все было проведено, и как быстро были даны результаты. Я уверен в порядочности немецких врачей, это где-то рядом идут какие-то игры, и врачи к этому отношения не имеют», — добавил он.

В основе происходящего, по мнению В.Джабарова, лежит намерение американцев запретить строительство «Северного потока-2» и продавать Европе свой сжиженный газ.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеф Боррель заявил, что создаваемый в Евросоюзе глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени российского блогера Алексея Навального.