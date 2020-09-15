Трамп уверен, что еще 5 арабских стран могут последовать примеру ОАЭ и Бахрейна и нормализовать отношения с Израилем

Президент США Дональд Трамп уверен, что еще пять арабских стран могут последовать примеру Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна и нормализовать отношения с Израилем. Об этом американский лидер заявил после двусторонних встреч с представителями Абу-Даби и Манамы в преддверии церемонии подписания договора о нормализации дипотношений с Израилем. Она проходит в эти минуты в Белом доме. На ней присутствуют премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху и главы МИДов двух других стран.
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