У администрации президента в Москве задержаны участники одиночных пикетов в поддержку протестующих в Белоруссии

Об этом сообщило интернет-издание МБХ-Медиа член партии Яблока Владислав Неймар. По его словам, в акции успели поучаствовать только два человека – он сам и еще одна девушка. Они держали плакаты с надписью «Мои налоги не для пыток белорусов» и «Хватит кормить таракана».

После этого полицейские задержали всех, кто находился рядом. В том числе автора телеграм-канала Автозак.лайф Никиту Ступина и несовершеннолетнюю. Причину задержания полицейские не объяснили. Сейчас семь человек доставлены в ОВД Китай-Город.