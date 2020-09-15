Москва призывает отказаться от дальнейшей политизации ситуации с Алексеем Навальным

Об этом сказал глава МИДа Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с германским коллегой Хайко Маасом. По словам российского министра, в Москве продолжают ожидать реакции на запрос генпрокуратуры о правовой помощи по этому делу в соответствии с европейской конвенцией.

В то же время он вновь подтвердил готовность российской стороны к сотрудничеству по этому вопросу.

В сообщении на сайте МИДа отмечается, что министры условились продолжить диалог по этому и другим вопросам российско-германской и международной повестки дня.