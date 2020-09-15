Встреча между грузинской и российской футбольными командами будет проходить без зрителей, в присутствии журналистов

17 сентября состоится матч Лиги Европы между тбилисским «Локомотивом» и «Динамо» (Москва). Встреча пройдет без зрителей и в присутствии только журналистов, — рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» грузинский журналист Тенгиз Пачкория.

По его словам, во время мероприятий будут выполняться все требования карантина.

«Если бы не пандемия, то 13 сентября в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи был бы аншлаг, но в связи с ситуацией, за матчем между командами «Динамо» (Москва) и «Локомотив» (Тбилиси) будут наблюдать только журналисты, и то в ограниченном количестве. Остальные поклонники команд будут наблюдать за этим матчем по телевидению», — сообщил журналист.

16 сентября днем, в Тбилиси прилетает футбольная команда «Динамо» Москва. Завтра же вечером динамовцы проведут тренировку в Тбилиси и пресс-конференцию.

«В Тбилиси понимают, что московское «Динамо» проповедает жесткий футбол, и московская команда укомплектована достаточно опытными футболистами, в том числе легионерами. Но почти никто не желает давать прогноз по поводу предстоящего в четверг матча в Тбилиси», — отметил Т.Пачкория.

Московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице российской премьер-лиги, набрав 11 очков после семи матчей.