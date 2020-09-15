Чиновник из Ленобласти, арестованный за мошенничество, сообщил, что потратил 350 млн руб. на устройство в мэрию Москвы

Бывший председатель Комитета финансов Выборгского района Ленобласти, арестованный за крупное мошенничество, сообщил, что потратил 350 миллионов рублей из украденных денег на трудоустройство в мэрию Москвы. Оставшуюся часть он обналичил, — сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

По версии следствия Александр Болучевский мог вывести из бюджета более 700 миллионов рублей. Подобного уровня хищений в регионе еще не вменяли ни одному госслужащему. Портал «47 ньюс» выяснил, с какой целью действовал Болучевский. Якобы к нему в доверие втерся некий человек, который предложил должность федерального уровня. Разумеется, не бесплатно. За 200 миллионов рублей, но затем цена выросла. Работала же схема таким образом. Следствие считает, что чиновник объединился с неустановленными пока лицами. Те предоставляли его подчиненным сведения о якобы выполненных строительно-ремонтных работах. Деньги компаниям-пустышкам платили из областного и местного бюджета Выборгского района и обналичивали в пользу Болучевского. В материалах дела фигурирует, например, филиал областного «Центра социальной защиты населения». Сведений о том, что в обозримом прошлом там был ремонт, найти не удалось.

200 миллионов рублей из 700 следствие считает безвозвратно потерянными, поскольку компаний, на чьи счета они ушли, уже не существует.