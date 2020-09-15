Прокуратура Болгарии назвала настоящие имена трех россиян, обвиняемых в отравлении предпринимателя Гебрева в 2015 году

Прокуратура Болгарии назвала настоящие имена трех россиян, обвиняемых в отравлении предпринимателя Емельяна Гебрева в 2015 году. Ранее их установили Инсайдер и Bellingcat. С учетом собранной дополнительной информации, российские граждане объявлены в международный розыск по линии Интерпола.

Уточняется, что подозреваемые используют имена Георгий Горшков, он же Егор Гордиенко, Сергей Павлов — Сергей Лиутенко, Сергей Федотов – Денис Сергеев.

Между тем, в заявлении ведомства отмечается, что несмотря на эти процессуальные действия, есть препятствия для передачи этих лиц болгарским властям, поскольку российское законодательство запрещает выдачу граждан в другие страны.