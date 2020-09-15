Лавров: Москва подтверждает готовность к сотрудничеству по делу Навального, однако ждет реакции Берлина на запрос ГП

Москва подтверждает готовность к сотрудничеству по делу Алексея Навального, однако ждет реакции Берлина на запрос о правовой помощи со стороны генпрокуратуры. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим германским коллегой Хайко Маасом.

Лавров отметил, что запрос, прежде всего, касается передачи биоматериалов, результатов анализов, клинических проб и медицинских документов, необходимых для проведения тщательного и всеобъемлющего расследования причин заболевания и госпитализации политика, к чему так активно призывают западные коллеги.

При этом министр призвал отказаться от дальнейшей политизации ситуации вокруг Навального, — сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Там напомнили, что соответствующая позиция была доведена накануне и до президента Франции Эммануэля Макрона в ходе его телефонного разговора с Владимиром Путиным.

В сообщении подчеркивается, что дальнейшее уклонение от удовлетворения запросов российской стороны будет расцениваться как отсутствие у партнеров желания способствовать установлению истины.

Ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о намерении Евросоюза создать санкционный режим за нарушения прав человека и назвать его именем Алексея Навального по аналогии со Списком Магнитского.