Михаил Боярский потерял сознание перед вакцинацией

Артисту стало плохо, когда ему собирались сделать прививку от гриппа. В числе других деятелей культуры он принял участие в вакцинации в одной из поликлиник в центре Санкт-Петербурга.

Видео случившегося опубликовал телеканал газеты «Комсомольская правда». Как пояснила ТАСС главный врач поликлиники, у Боярского была сосудистая реакция, поскольку было жарко, много народа и он переволновался. Ничего страшного в этом нет, сейчас он чувствует себя хорошо, — сказала Ольга Иванова.

После осмотра врача и сделанной прививки Боярский пообщался с журналистами.