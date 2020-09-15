Суд отменил решение по иску родителей к компаниям Пригожина и московским властям из-за отравления детей в детсадах

Кассационный суд отменил решение по иску родителей к компаниям бизнесмена Евгения Пригожина и московским властям из-за отравления детей в московских детских садах в 2018 году. Дело вернули на рассмотрение в Мосгорсуд, сообщила интернет-изданию «Медиазона» юрист Любовь Соболь. В октябре прошлого года Мещанский суд обязал поставщиков питания комбинат «Конкорд» и «ВИТО-1» выплатить пострадавшим 195 тысяч рублей. Юрист добавила, что всего каждый истец — 21 родитель — должны были получить по 10-15 тысяч рублей.