В Израиле со следующей недели планируют закрыть все школы на карантин. По словам главного редактора «Newsru. Израиль» Евгения Финкеля, пока неизвестно, будут ли завтра закрывать учебные заведения, как сообщалось ранее. О ситуации на данный момент он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Прежде всего, карантин в школах начинается не сегодня и не завтра, начинается он со следующей недели. По крайней мере, других решений пока не принято. Хотя профессор Рони Гамзу, такой чиновник, которого называют координатором действий правительства и системы здравоохранения по коронавирусу, настаивает на том, чтобы школы закрыли уже с завтрашнего дня. Думаю, этого не произойдет, потому что для такого решения необходимо присутствие главы правительства, а он на данный момент находится в Вашингтоне», — отметил он.

Также Е.Финкель добавил, что закрытие школ происходит примерно в тот же период, когда должны начаться осенние каникулы, к которым прибавились бы праздники. «Пару недель дети все равно бы не учились. Хотя, конечно, хотелось бы чтобы система образования, наконец, начала функционировать нормально, но одно дело наши желания, другое дело – реальность», — отметил он.

Е.Финкель отметил, что у израильских школьников и их родителей есть серьезная усталость от дистанционного образования.

«К сожалению, проблемы есть, в прошлом году дети закончили многие с отставаниями, и времени на то, чтобы нагнать, упущено, опять учителей нет, а система онлайн образования здесь мало кого устраивает, потому что в отсутствие учителя в классе ребенку учиться в принципе сложно, в том числе старшеклассникам. И что удручает, это до сих пор Израиль не придумал ничего более эффективного в этом плане — все тот же зум, все те же попытки вести уроки онлайн, в основном односторонние лекции. Хочется уже чтобы, наконец, это закончилось и началась прежняя правильная жизнь», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в рамках противодействия распространению коронавируса в стране с завтрашнего дня прекратятся занятия во всех школах и вузах Израиля.

Такое решение было принято по рекомендации Минздрава ввиду возросшего числа заразившихся коронавирусом.