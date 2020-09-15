Издательство в Белоруссии сообщило о требовании доказать,что в книге о Гарри Поттере нет призывов к свержению власти

Одно из белорусских издательств сообщило о требовании таможенной службы доказать отсутствие в книге о Гарри Поттере призывов к свержению власти. Ведомству потребовалась справка о том, что в переводе книги на белорусский язык нет антиправительственных высказываний.

Тираж переведенной на белорусский язык книги о мальчике-волшебнике был изготовлен в Литве. На конец сентября издательство «Янушкевич» запланировало презентацию белорусского варианта повести «Гарри Поттер и тайная комната». По сообщению представителей самого издательства, которое приводит белорусский новостной сайт TUT.by, при транспортировке тиража одна из региональных таможенных служб обратилась к перевозчику с просьбой предоставить документ, подтверждающий, что в книге нет экстремистских призывов. В социальных сетях издательства сказано, затребованная от них справка подготовлена и в ней подробно рассказывается таможенной службе о сюжете серии книг о Гарри Поттере, а также о том, чем известно это произведение во всем мире. Отдельно отмечается, что призывов «к свержению существующей власти в республике Белоруссия» книга не несет.

В Таможенном комитете Белоруссии, сообщает издание TUT.by, сказали, что информация о затребованной справке действительности не соответствует.