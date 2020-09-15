Суд вернул первой инстанции дела активистов, задержанных на оглашении приговора по петербургской части дела «Сети»

Городской суд Петербурга вернул первой инстанции дела активистов, которых задержали во время оглашения приговора по петербургской части дела «Сети». Петербургский городской суд вернул дела из-за того, что нарушение, за которое Константина Похильчука и Елену Кондрахину задержали полицейские, не соответствует тому, что делали активисты. Об этом рассказала адвокат «Апологии протеста» Варвара Михайлова. Напомню, Похильчука и Кондрахину задержали в июне перед зданием Западного окружного военного суда, когда в нём оглашали приговор участникам петербургского «дела Сети». Когда подсудимых выводили из здания, активисты пытались петь песни и бить в барабаны, а сотрудники полиции начали их задерживать. Октябрьский районный суд Петербурга вынес несколько постановлений о штрафах за нарушение режима самоизоляции. Однако городской суд возвращает эти дела на повторное рассмотрение. По мнению Михайловой, районные судьи заменят статью на другую, и вынесут решения о тех же штрафах, однако юристы Апологии протеста готовы вновь их оспорить.

В день оглашения приговора фигурантам петербургского «дела Сети» у здания суда полиция задержала около 30 человек.