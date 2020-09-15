В ЕС сообщили о намерении создать санкционный режим за нарушение прав человека и назвать его именем Навального

В Евросоюзе сообщили о намерении создать санкционный режим за нарушение прав человека и назвать его именем Алексея Навального. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, произошедшее с ведущим российским оппозиционным политиком должно заставить страны ЕС перестать дискутировать и утвердить этот механизм по аналогии со «списком Магнитского».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что вряд ли европейцы будут вводить санкции для России из-за ситуации с Алексеем Навальным. В основе происходящего лежит намерение американцев запретить строительство Северного потока-2 и продавать Европе свой сжиженный газ, считает Джабаров.